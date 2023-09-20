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27 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве начал работу новый комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ), новый ...
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Садовое кольцо перекроют в субботу, 23 сентября, для проведения мотофестиваля (схема, график перекрытия)
23 сентября — Mossovetinfo.ru — В субботу, 23 сентября 2024 года, с 13:50 закроют движение по внешней стороне Садового коль...
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20.09.2023, 10:14
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20 сентября — Mossovetinfo.ru — В августе 2023 года в Москве зарегистрировано 14 202 договора ипотечного жилищного креди...