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Город (Москва и область)     27.09.2023 11:01

Ракова сообщила о старте работы четвертого комплексного сервиса ИИ для диагностики заболеваний

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Теги:  медицина  Москва  технологии  искусственный интеллект  Анастасия Ракова 

27 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве начал работу новый комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ), новый комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ), который на компьютерной томограмме (КТ) органов грудной клетки может одновременно выявить несколько заболеваний, - сообщила журналистам и.о. заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Появление таких решений – результат развития отечественного рынка интеллектуальных разработок в сфере медицины, который обусловлен качественным расширением московского эксперимента. Благодаря автоматизации рутинных задач у врачей появляется больше времени на анализ исследований пациента. В то же время команда столичных специалистов продолжает поиск оптимальных сценариев применения высокотехнологичных комплексных решений в практической деятельности. Сегодня в Москве около 50 алгоритмов по 23 клиническим направлениям анализируют исследования в режиме реального времени, четыре из которых – комплексные ИИ-сервисы", – сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

19 сентября 2023 года Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что провел первое, после переизбрания, заседание Президиума Правительства Москвы и "по итогам дал поручение до конца года обновить все городские программы развития", в том числе — "расширение использования технологий искусственного интеллекта в проектах цифровой трансформации отраслей социальной сферы и городского хозяйства".

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Теги: 
медицина  Москва  технологии  искусственный интеллект  Анастасия Ракова 

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