1 сентября. Mossovetinfo.ru – Расписание движения электричек Курского и Рижского направлений МЖД изменится со 2 по 13 сентября в связи с работами по развитию инфраструктуры, сообщается на официальном сайте МЖД.
В указанный период ежедневно с 13:00 до 15:00 будет закрыт для движения поездов участок от Курского вокзала до станции Каланчевская. На время работ расписание движения электричек и поездов МЦД будет изменено, у ряда поездов изменятся маршруты движения, также увеличится интервал движения поездов.
На участке Курская – Каланчевская проходит реконструкция путепроводов и станции Каланчевская, в дальнейшем планируется прокладка на участке двух дополнительных путей.
О всех изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД.
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