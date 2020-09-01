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Город (Москва и область)     01.09.2020 14:30

Расписание движения электричек Курского и Рижского направлений МЖД изменится со 2 по 13 сентября

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Теги:  МЖД  расписание электричек  изменения расписания 

1 сентября. Mossovetinfo.ru – Расписание движения электричек Курского и Рижского направлений МЖД изменится со 2 по 13 сентября в связи с работами по развитию инфраструктуры, сообщается на официальном сайте МЖД.

В указанный период ежедневно с 13:00 до 15:00 будет закрыт для движения поездов участок от Курского вокзала до станции Каланчевская. На время работ расписание движения электричек и поездов МЦД будет изменено, у ряда поездов изменятся маршруты движения, также увеличится интервал движения поездов.

На участке Курская – Каланчевская проходит реконструкция путепроводов и станции Каланчевская, в дальнейшем планируется прокладка на участке двух дополнительных путей.

О всех изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД.


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Карта места

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Теги: 
МЖД  расписание электричек  изменения расписания 

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