5 октября. Mossovetinfo.ru – Расписание и маршруты движения электропоездов Ярославского направления МЖД изменилось с 5 октября, сообщается на официальном сайте МЖД.
Электропоезд Москва - Софрино, отправляющийся в 14:20, теперь будет следовать до станции Красноармейск. По рабочим дням вводится новый поезд Красноармейск – Москва. Который будет отправляться в 13:40.
Электропоезд Сергиев Посад – Москва, отправлением в 20:05, будет следовать со всеми остановками. Электропоезд Москва – Сергиев Посад, который отправляется в 18:11, теперь будет останавливаться на остановках Челюскинская, Тарасовская, Клязьма и Мамонтовская.
Электричка Москва – Сергиев-Посад, которая ранее отправлялась в 17:56, теперь будет отправляться в 18:43, кроме того, станции Челюскинская, Тарасовская, Клязьма, Мамонтовская состав проследует без остановок.
Вводится ежедневный дополнительный поезд Москва – Пушкино, отправлением в 10:24. Поезд Москва – Пушкино, отправлением в 10:36, теперь будет ходить только по рабочим дням.
Электропоезд отправлением в 17:20, ходивший по маршруту Москва – Балакирево, теперь будет ходить только до станции Александров, с дополнительной остановкой на платформе Семхоз. Электропоезд отправлением в 17:50 теперь будет ходить от Москвы до Балакирево с дополнительными остановками на платформах Москва-3 и Северянин.
Электричка Москва – Сергиев Посад отправлением в 17:41 будет проходить остановочный пункт Семхоз без остановки. Электричка Москва – Александров отправится на 1 час 21 минуту позже – в 17:59 и проследует от Мытищ до Пушкино со всеми остановками, далее без остановок на платформах: Заветы Ильича, Правда, Зеленоградская и 43 км.
Кроме того, изменилось время отправления и прибытия некоторых электропоездов. Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД.
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