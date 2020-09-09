 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     09.09.2020 10:51

Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в сентябре

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  электрички  расписание электричек 

9 сентября. Mossovetinfo.ru - Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в сентябре в связи c работами по реконструкции станции Крекшино, сообщается на официальном сайте МЖД.

В период с 11 по 13 сентября технологические окна для проведения работ будут проводиться с 22:30 до 10:00. С 19 на 20 и с 26 на 27 сентября работы будут проводиться с 22:30 до 09:00.

В указанные даты у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, ряд электропоездов будет выведен из расписания.

Полностью об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
электрички  расписание электричек 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:45 Город (Москва и область) Криптобиокабины в центрах «Мои документы» помогут оформить загранпаспорт

11:29 Власть Прямой линии с Путиным в 2020 году не будет - Песков

11:12 Мнения Сергей Миронов: снятие с выборов кандидатов от СР в Калининградской области противоречит действующему законодательству

10:51 Город (Москва и область) Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в сентябре

10:18 Город (Москва и область) Более 350 тысяч человек уже сделали прививку от гриппа в Москве

Актуальные материалы

11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

07:07 Другое Москвич нашел подлинную скрипку Страдивари в квартире умершей тети - КП

01:49 В России С 1 ноября мелкие ДТП можно будет оформлять в электронном виде

17:10 Город (Москва и область) Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в московские поликлиники

12:27 Другое «Яндекс» создаст отдельную компанию для разработки беспилотных автомобилей

10:46 Мнения Ситуация с коронавирусом в Москве осенью может осложниться - Собянин

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru