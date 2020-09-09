9 сентября. Mossovetinfo.ru - Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в сентябре в связи c работами по реконструкции станции Крекшино, сообщается на официальном сайте МЖД.



В период с 11 по 13 сентября технологические окна для проведения работ будут проводиться с 22:30 до 10:00. С 19 на 20 и с 26 на 27 сентября работы будут проводиться с 22:30 до 09:00.



В указанные даты у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, ряд электропоездов будет выведен из расписания.



Полностью об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД.