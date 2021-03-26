Расписание электричек МЦД-1 и Савеловского направления МЖД изменится 26-28 марта

26 марта. Mossovetinfo.ru — Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД, а также поездов МЦД-1 изменится с 26 по 28 марта в связи с работами по переключению станции Лобня на цифровую систему управления, сообщает пресс-служба МЖД.



Изменения расписания продлятся с 23:00 пятницы, 26 марта, и до 14:00 воскресенья, 28 марта. В указанный период у ряда электричек и поездов МЦД изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Часть поездов будет следовать по укороченному маршруту, некоторые электропоезда выведут из расписания.



Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».