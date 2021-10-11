Расписание электричек Рижского направления МЖД и МЦД-2 изменится 16 и 17 октября

11 октября. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных электричек Рижского направления МЖД и поездов МЦД-2 изменится в предстоящие выходные 16 и 17 октября, в связи с проведением ремонтно путевых работ на участке Москва-Рижская – Подмосковная, сообщается на официальном сайте МЖД.



У ряда электричек и поездов МЦД-2 изменится время отправления и прибытия, ряд электропоездов проследует по укороченному маршруту, некоторые электрички будут выведены из расписания.



Подробнее об изменения в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».