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Город (Москва и область)     31.03.2021 10:35

Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 3 и 10 апреля

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Теги:  электрички  МЦД-1  Аэроэкспресс  расписание  изменения расписания  МЖД 

31 марта. Mossovetinfo.ru — Расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД, аэроэкспрессов в Шереметьево и поездов МЦД-1 изменится 3 и 10 апреля, сообщается на официальном сайте МЖД.

Изменения расписания связаны с работами по ремонту путей на станции Москва-Смоленская (Белорусский вокзал). Технологические окна назначены на период с 02:00 3 апреля до 02:00 4 апреля и на те же часы с 10 по 11 апреля.

В указанные дни у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, часть электропоездов будет выведена из расписания. Кроме того, чась электричек будет ходить по укороченному маршруту. В частности, электрички до станции Усово будут идти только до станции Рабочий поселок.

Аэроэкспрессы до Шереметьево в указанные дни будут отправляться с Савеловского вокзала. От Одинцово до Савеловского вокзала аэроэкспрессы ходить не будут.

Также будут внесены коррективы в расписание поездов МЦД-1.

Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на официальном сайте РЖД, на вокзалах и остановках, и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Карта места

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Теги: 
электрички  МЦД-1  Аэроэкспресс  расписание  изменения расписания  МЖД 

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