Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 3 и 10 апреля

31 марта. Mossovetinfo.ru — Расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД, аэроэкспрессов в Шереметьево и поездов МЦД-1 изменится 3 и 10 апреля, сообщается на официальном сайте МЖД.



Изменения расписания связаны с работами по ремонту путей на станции Москва-Смоленская (Белорусский вокзал). Технологические окна назначены на период с 02:00 3 апреля до 02:00 4 апреля и на те же часы с 10 по 11 апреля.



В указанные дни у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, часть электропоездов будет выведена из расписания. Кроме того, чась электричек будет ходить по укороченному маршруту. В частности, электрички до станции Усово будут идти только до станции Рабочий поселок.



Аэроэкспрессы до Шереметьево в указанные дни будут отправляться с Савеловского вокзала. От Одинцово до Савеловского вокзала аэроэкспрессы ходить не будут.



Также будут внесены коррективы в расписание поездов МЦД-1.



Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на официальном сайте РЖД, на вокзалах и остановках, и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».