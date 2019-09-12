12 сентября. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных электричек Ярославского направления МЖД изменится в субботу и воскресенье, 14 и 15 сентября, сообщается на официальном сайте МЖД.



Расписание будет изменено в связи с ремонтно-путевыми работами на перегоне Пушкино – Софрино – Хотьково. В районе работ будет организовано реверсивное движение по одному пути.



В связи с работами будет отменен ряд пригородных электричек, следующих из Москвы до станций Мытищи, Монино, Пушкино, Красноармейск, Софрино, Сергиев Посад и Александров. Кроме того, у ряда электричек будут изменены время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.