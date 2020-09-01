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Город (Москва и область)     01.09.2020 12:00

Развязку Юго-Восточной хорды с МКАД достроят в 2023 году

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Теги:  строительство  дороги  Юго-Восточная хорда  ЮВХ  МКАД 

1 сентября. Mossovetinfo.ru – Строительство развязки Юго-Восточной хорды с МКАД будет завершено в 2023 году, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В настоящее время ведется разработка проектной документации развязки. По плану ЮВХ должна выйти за пределы МКАД и соединиться с автомагистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. При этом, Юго-Восточная хорда будет пересекать МКАД по тоннелю.

В рамках строительства развязки должно быть построено и реконструировано 11,19 километра дорог, 4 внеуличных перехода, 2 эстакады основного хода, 3 эстакады съезда, 2 тоннеля и один мост.


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Карта места

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Теги: 
строительство  дороги  Юго-Восточная хорда  ЮВХ  МКАД 

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