1 сентября. Mossovetinfo.ru – Строительство развязки Юго-Восточной хорды с МКАД будет завершено в 2023 году, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.



В настоящее время ведется разработка проектной документации развязки. По плану ЮВХ должна выйти за пределы МКАД и соединиться с автомагистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. При этом, Юго-Восточная хорда будет пересекать МКАД по тоннелю.



В рамках строительства развязки должно быть построено и реконструировано 11,19 километра дорог, 4 внеуличных перехода, 2 эстакады основного хода, 3 эстакады съезда, 2 тоннеля и один мост.