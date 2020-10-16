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Город (Москва и область)     16.10.2020 12:15

Регистрация при входе в ночные заведения Москвы будет обязательна в любое время суток

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Теги:  коронавирус  бары  ночные клубы  регистрация  QR-код 

16 октября. Mossovetinfo.ru – Система чекинков в ночных заведениях Москвы начнет работать в понедельник, 19 октября, в 12:00, регистрироваться будет необходимо в любое время суток, сообщает оперативный штаб.

Регистрироваться будет необходимо в любое время суток, как посетителям, так и сотрудникам заведения.

Зарегистрироваться можно будет либо с помощью QR-кода, либо отправив смс на короткий номер. Для каждого заведения будет создан свой QR-код. Получить его можно в кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на портале mos.ru.

Полученный QR-код, а также телефон с коротким номером для регистрации по СМС необходимо разместить на входе в заведение.

Сообщается, что в настоящее время QR-коды получили уже более 200 ночных заведений Москвы.

15 октября было объявлено, что доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения Москвы, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Регистрируясь, входящий в помещение человек дает согласие на получение оповещений в случае возможного контакта с посетителем с подтвержденным коронавирусом.


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Теги: 
коронавирус  бары  ночные клубы  регистрация  QR-код 

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