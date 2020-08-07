7 августа. Mossovetinfo.ru – Работы по реконструкции развязки Волокомламского шоссе с МКАД завершат до конца текущего года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы ос ссылкой на главу департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.
Загрутдинов заявил, что данная развязка является одной из самых загруженных в Москве и напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, движение по ней должно быть запущено до конца года.
Работы по реконструкции развязки начались в 2018 году. В результате работ будет построенная современная многоуровневая развязка с направленными съездами. Также основной ход Волоколамского шоссе будет расширен с трех до пяти полос в каждую сторону, появятся боковые и местные проезды, откроется разворотная эстакада с внутренней стороны МКАД на внешнюю, будет проведено благоустройство прилегающей территории.
В результате работ по реконструкции развязки, улучшится транспортная доступность московских районов Северное и Южное Тушино, Митино, Строгино, Щукино, Покровское-Стрешнево, а также подмосковного Красногорска.
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