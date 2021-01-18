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Город (Москва и область)     18.01.2021 15:23

Реконструкцию станции БКЛ «Каховская» завершат до конца года

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Теги:  строительство  БКЛ  метро  метрополитен  Сергей Собянин 

18 января. Mossovetinfo.ru – Реконструкцию станции Большой кольцевой линии «Каховская» планируется завершить до конца 2021 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра реконструируемой станции.

Собянин отметил, что «Каховская» станет очень важной станцией, так как вокруг нее реализуется программа реновации жилья. Планируется переселить 180 домов в данном районе, поэтому потребуются новые мощности для обеспечения транспортной доступности района.

Вместе со станциями «Варшавская» и «Каширская», реконструкцию которых планируют завершить в 2022 году, станция «Каховская» станет частью восточного участка БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской».

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Москве планируется открыть 11 станций метро, все они будут расположены на БКЛ.

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Карта места

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Теги: 
строительство  БКЛ  метро  метрополитен  Сергей Собянин 

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