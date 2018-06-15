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Город (Москва и область)     15.06.2018 12:53

Реновация: более половины жителей трех пятиэтажек в СВАО уже дали согласие на переезд

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Теги:  реновация жилья  переселение  программа реновации жилья  жилье 

15 июня. Mossovetinfo.ru – Более половины жителей трех старых пятиэтажек в Северо-Восточном административном округе дали согласие на переезд в рамках программы реновации, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

По словам главы департамента Сергея Левкина, согласие на переезд дали 54% жильцов. При этом 113 человек (около 41% от согласившихся на переезд) выразили желание докупить квадратные метры, чтобы улучшить жилищные условия при переезде.

В программу реновации жилья вошли более 5000 домов. Реализация программы рассчитана на 15 лет.


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Теги: 
реновация жилья  переселение  программа реновации жилья  жилье 

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