15 июня. Mossovetinfo.ru – Более половины жителей трех старых пятиэтажек в Северо-Восточном административном округе дали согласие на переезд в рамках программы реновации, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.



По словам главы департамента Сергея Левкина, согласие на переезд дали 54% жильцов. При этом 113 человек (около 41% от согласившихся на переезд) выразили желание докупить квадратные метры, чтобы улучшить жилищные условия при переезде.



В программу реновации жилья вошли более 5000 домов. Реализация программы рассчитана на 15 лет.