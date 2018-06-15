15 июня. Mossovetinfo.ru – Более половины жителей трех старых пятиэтажек в Северо-Восточном административном округе дали согласие на переезд в рамках программы реновации, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
По словам главы департамента Сергея Левкина, согласие на переезд дали 54% жильцов. При этом 113 человек (около 41% от согласившихся на переезд) выразили желание докупить квадратные метры, чтобы улучшить жилищные условия при переезде.
В программу реновации жилья вошли более 5000 домов. Реализация программы рассчитана на 15 лет.
12:53 Город (Москва и область) Реновация: более половины жителей трех пятиэтажек в СВАО уже дали согласие на переезд
11:53 Город (Москва и область) Количество ипотечных сделок в Москве выросло за год на 81%
10:52 Город (Москва и область) Предметы быта XVII – XIX веков обнаружили в центре Москвы
10:20 В России Центробанк опубликовал проект изменения тарифов ОСАГО
09:57 Город (Москва и область) Нарушений правопорядка на матче открытия ЧМ-2018 не зафиксировано
07:38 В России Медведев рассказал, как будут повышать пенсионный возраст
08:22 Город (Москва и область) ЧМ-2018: как будет работать наземный транспорт в Москве
17:50 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в дни матчей ЧМ-2018
09:15 Общество Более 600 бесплатных экскурсий пройдет в Москве во время ЧМ-2018
22:50 Город (Москва и область) ЧМ-2018: бесплатные автобусы для болельщиков в Москве