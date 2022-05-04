4 мая, Mossovetinfo.ru - В среду, 4 мая, в небе над Москвой прошла репетиция воздушной части Парада Победы.Ранее сообщалось, что всего авиационную часть Парада Победы будут представлять 77 самолетов и вертолетов, - по количеству лет со дня окончания Великой Отечественной войны.Военные парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 российских городах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня на селекторном совещании.Фото: ИА МОССОВЕТ