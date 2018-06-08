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Город (Москва и область)     08.06.2018 09:48

Реставрация прачечной Дома Наркомфина началась в Москве

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Теги:  реставрация  Дом Наркомфина 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Реставрация прачечной Дома Наркомфина началась в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Прачечная является частью комплекса Дома Наркомфина – памятника конструктивизма, построенного в 1928-1932 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Прачечная является последней постройкой дома и отделена от него небольшим парком.

В ходе реставрации облик здания будет восстановлен по чертежам 1928-1932 годов. Все работы планируется завершить в 2019 году, после чего комплексная реставрация Дома Наркомфина, начавшаяся в 2017 году, будет завершена.


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Карта места

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Теги: 
реставрация  Дом Наркомфина 

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