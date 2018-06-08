8 июня. Mossovetinfo.ru – Реставрация прачечной Дома Наркомфина началась в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Прачечная является частью комплекса Дома Наркомфина – памятника конструктивизма, построенного в 1928-1932 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Прачечная является последней постройкой дома и отделена от него небольшим парком.



В ходе реставрации облик здания будет восстановлен по чертежам 1928-1932 годов. Все работы планируется завершить в 2019 году, после чего комплексная реставрация Дома Наркомфина, начавшаяся в 2017 году, будет завершена.