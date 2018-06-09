9 июня. Mossovetinfo.ru – резервные автобусы будут дежурить на въездах в Москву в дни чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Если перевозчику отказано во въезде в Москву, пассажиры смогут пересесть на резервные автобусы, которые доставят их туда, куда направлялся остановленный автобус.



Ранее сообщалось, что на время проведения ЧМ-2018 изменяются правила въезда автобусов в Москву. На территорию Москвы смогут проехать только автобусы, которые: осуществляют регулярные перевозки пассажиров в границах города, оснащены аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», получили разрешение на въезд от уполномоченного территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации. Для контроля за въезжающими в Москву автобусами, на 62 въездах в столицу были установлены посты ДПС.



ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи чемпионата примут стадионы «Лужники» и «Спартак».