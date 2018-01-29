Другие материалы
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Город
29.01.2018, 13:54
Собянин открыл новый детский сад в Солнцево
29 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл детский сайт в районе Солнцево. «Открыли большой новый детский сад в Солнцево. Сюда ходят дети из расположенных рядом новостроек», - н...
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Город
29.01.2018, 12:36
Аренда самой дорогой квартиры в Москве снизилась до 600 тыс руб в месяц
29 января. Mossovetinfo.ru – Максимальная арендная ставка на рынке жилья Москвы снизилась на 200 тысяч рублей - до 600 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в результатах исследования компании «И...
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Город
29.01.2018, 10:06
Резервные автобусы начали дежурить на самых загруженных маршрутах в Москве
29 января. Mossovetinfo.ru – Резервные автобусы начали дежурить на самых загруженных маршрутах в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Автобусы дежур...