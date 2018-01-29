29 января. Mossovetinfo.ru – Резервные автобусы начали дежурить на самых загруженных маршрутах в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Автобусы дежурят на четырех маршрутах — № 767 («Улица Федосьино» — «Метро “Теплый Стан”»), 802 («5-й микрорайон Северного Бутова» — «Фабрика имени 1 Мая»), 895 («Метро “Теплый Стан”» — «2-й микрорайон Южного Бутова») и 1004 («5-й микрорайон Северного Бутова» — «Каменка»).



Они выходят на линии в часы пик, чтобы сократить время ожидания на остановках.