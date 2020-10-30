30 октября. Mossovetinfo.ru – Резервные госпитали, развернутые в Москве для лечения больных коронавирусом, будут работать до тех пор, пока городские власти не будут уверены в окончании пандемии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Собянина, даже когда пойдет снижение числа заболевших, резервные госпитали закрывать не будут, планируется освобождать койки, выделенные для коронавирусных больных в стационарных клиниках. Резервные госпитали закроют только когда власти убедятся, что пандемия прошла.
Мэр Москвы также, что в настоящее время в медицинских учреждениях Москвы находится около 10 тысяч коронавирусных больных. Собянин подчеркнул, что такое количество коронавирусных пациентов является очень серьезной нагрузкой на систему здравоохранения города.
В начале октября в Москве открыли два резервных коронавирусных госпиталя в ледовом дворе «Крылатское» и конгрессно-выставочном центре «Сокольники». Позднее были открыты еще два резервных коронавирусных госпиталя на ВДНХ и в ТРЦ «Москва». 26 октября был открыт последний резервный госпиталь на базе медицинского комплекса в Коммунарке. Кроме того, на базах 16 московских больниц организовано 50 временных госпиталей-родеров для коронавирусных пациентов.
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