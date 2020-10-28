28 октября. Mossovetinfo.ru – Действие требования о переводе на дистанционную работу не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября, сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что в настоящее время на удаленную работу переведено более 1,22 миллиона человек - практически все, кто мог быть переведен. Это позволило снизить пассажиропоток в общественном транспорте примерно на 40%.
В результате в общественном транспорте возникла более разряженная обстановка, риск заражения коронавирусом понизился.
С 5 октября, согласно указу мэра Москвы, работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников на удаленную работу, Также на удаленную работу нужно перевести людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
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