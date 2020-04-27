27 апреля. Mossovetinfo.ru - Режим повышенной готовности в Московской области будет действовать и на майских праздниках. Об этом сообщил в своем Instagram глава Подмосковья Андрей Воробьев.
«Ситуация по-прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», - отметил Воробьев.
По последним официальным данным, в Подмосковье за сутки зафиксировано 638 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 9708 случаев заболевания. Вылечились 286 человека, скончались – 69 человек. Всего в России зафиксировано 87 147 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах.
21:16 Город (Москва и область) Режим повышенной готовности в Подмосковье продлен на майские праздники
20:41 Общество Робот поможет москвичам получить цифровой пропуск с помощью СМС
18:57 Власть Путин присвоил звание Героя труда Леониду Рошалю и Юрию Соломину
18:27 Город (Москва и область) Реставрация памятника Георгию Жукову полностью завершена
17:30 В России Роспотребнадзор назвал условие, при котором режим самоизоляции можно снимать после 12 мая
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии