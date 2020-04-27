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Город (Москва и область)     27.04.2020 21:16

Режим повышенной готовности в Подмосковье продлен на майские праздники

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Теги:  Московская область  Подмосковье  коронавирус 

27 апреля. Mossovetinfo.ru - Режим повышенной готовности в Московской области будет действовать и на майских праздниках. Об этом сообщил в своем Instagram глава Подмосковья Андрей Воробьев.

«Ситуация по-прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», - отметил Воробьев.

По последним официальным данным, в Подмосковье за сутки зафиксировано 638 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 9708 случаев заболевания. Вылечились 286 человека, скончались – 69 человек. Всего в России зафиксировано 87 147 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  коронавирус 

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