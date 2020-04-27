27 апреля. Mossovetinfo.ru - Режим повышенной готовности в Московской области будет действовать и на майских праздниках. Об этом сообщил в своем Instagram глава Подмосковья Андрей Воробьев.



«Ситуация по-прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», - отметил Воробьев.



По последним официальным данным, в Подмосковье за сутки зафиксировано 638 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 9708 случаев заболевания. Вылечились 286 человека, скончались – 69 человек. Всего в России зафиксировано 87 147 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах.