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Город (Москва и область)     30.03.2018 11:29

Режим повышенной готовности вводится в Волоколамске 30 марта из-за полигона ТБО - МЧС

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Теги:  Ядрово  ТБО  Волоколамск  МЧС  полигон  Московская область  респираторы 

30 марта. Mossovetinfo.ru - МЧС по Московской области не подтвердило слова главы Волоколамского района Андрея Вихарева, который накануне вечером на митинге сообщил жителям о начале процедуры поэтапного введения режима ЧС в Волоколамском районе.

«Режим повышенной готовности вводится в Волоколамске 30 марта. О введении режима чрезвычайной ситуации пока речи не идет», - сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС, комментируя ситуацию вокруг мусорного полигона «Ядрово».

По информации МЧС жителям Волоколамска выдана первая партия средств индивидуальной защиты. «Речь идет о респираторах и масках. Готовится к закупке местными властями еще одна партия таких средств», - сообщили в МЧС МО.

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Теги: 
Ядрово  ТБО  Волоколамск  МЧС  полигон  Московская область  респираторы 

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