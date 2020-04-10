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Город (Москва и область)     10.04.2020 20:52

Режим пропусков вводится в Подмосковье

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Теги:  Андрей Воробьев  Воробьев  Московская область  Подмосковье 

10 апреля. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе будет поэтапно вводиться режим пропусков.

«Мы сделаем его максимально удобным. Мы подготовили платформу uslugi.mosreg.ru, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться», - написал Воробьев.

Глава региона также отметил, что в Подмосковье полностью останавливается строительство школ, детских садов, многоквартирных домов.

Работать продолжат только самые необходимые предприятия. Фабрики и заводы могут работать, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил.

Ранее в пятницу о введении системы цифровых пропусков в Москве объявил мэр города Сергей Собянин.


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Карта места

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Теги: 
Андрей Воробьев  Воробьев  Московская область  Подмосковье 

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