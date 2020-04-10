10 апреля. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе будет поэтапно вводиться режим пропусков.
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«Мы сделаем его максимально удобным. Мы подготовили платформу uslugi.mosreg.ru, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться», - написал Воробьев.
Глава региона также отметил, что в Подмосковье полностью останавливается строительство школ, детских садов, многоквартирных домов.
Работать продолжат только самые необходимые предприятия. Фабрики и заводы могут работать, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил.
Ранее в пятницу о введении системы цифровых пропусков в Москве объявил мэр города Сергей Собянин.
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