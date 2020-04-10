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Власть     10.04.2020 19:57

Собянин объявил о введении в Москве системы цифровых пропусков

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Теги:  Теги: Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  указ  документ  цифровые пропуска 

10 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин вводил в городе систему цифровых пропусков. Она начнет действовать с понедельника, 13 апреля.

«На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе – для поездок в других целях. И на третьем этапе – если понадобится - передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно», - написал Собянин на своем сайте.

Он отметил, что пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.


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Теги: Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  указ  документ  цифровые пропуска 

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