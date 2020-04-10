10 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин вводил в городе систему цифровых пропусков. Она начнет действовать с понедельника, 13 апреля.



«На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе – для поездок в других целях. И на третьем этапе – если понадобится - передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно», - написал Собянин на своем сайте.

Он отметил, что пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.