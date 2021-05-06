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Город (Москва и область)     06.05.2021 18:14

Режим работы станций метро в центре Москвы изменится утром 7 мая

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Теги:  метро  метрополитен  парад  9 мая  День Победы 

6 мая. Mossovetinfo.ru – Режим работы некоторых станций метро изменится в центре Москвы утром 7 мая из-за генеральной репетиции Парада в честь Дня Победы. Об этом сообищили в пресс-службе столичной подземки.

С 5:30 до окончания генеральной репетиции парада станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека им. Ленина» – только на пересадку

На время построения колонн техники и ее прохождения по Тверской возможны ситуативные ограничения выхода со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» в сторону Никольской улицы, «Китай-город» в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.

Кроме того, в городе изменится схема движения. Подробнее об этом можно узнать здесь.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  парад  9 мая  День Победы 

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