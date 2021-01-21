Режим удаленной работы в Москве сохраняется - Собянин

21 января. Mossovetinfo.ru – Требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников организаций в режим дистанционной работы в Москве остается в силе и будет действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

