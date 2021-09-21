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Город (Москва и область)     21.09.2021 14:13

Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

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Теги:  выборы  выборы-2021  Госдума  выборы в Госдуму-2021  результаты выборов 

21 сентября. Mossovetinfo.ru - Опубликованы предварительные результаты выборов депутатов Госдумы по одномандатным округам Москвы.

Бабушкинский одномандатный избирательный округ №196

Баженов Тимофей Тимофеевич (самовыдвиженец) – 92522
Рашкин Валерий Федорович (КПРФ) – 59086
Федоров Георгий Владимирович («Справедливая Россия - За Правду») – 15025

Кунцевский одномандатный избирательный округ №197

Попов Евгений Георгиевич («Единая Россия») – 80894
Лобанов Михаил Сергеевич (КПРФ) – 72805
Тарнавский Александр Георгиевич («Справедливая Россия - За Правду») – 13421

Ленинградский одномандатный избирательный округ №198

Хованская Галина Петровна («Справедливая Россия - За Правду») – 68959
Брюханова Анастасия Андреевна (самовыдвиженец) – 55764
Звягинцев Петр Семенович (КПРФ) – 27586

Люблинский одномандатный избирательный округ №199

Толстой Петр Олегович («Единая Россия») – 115457
Гуличева Елена Геннадьевна (КПРФ) – 49472
Прохоренкова Мария Андреевна («Новые люди») – 12801

Медведковский одномандатный избирательный округ №200

Певцов Дмитрий Анатольевич (самовыдвиженец) – 84593
Парфенов Денис Андреевич (КПРФ) – 58042
Загребной Юрий Леонтьевич («Справедливая Россия - За Правду») - 17911

Нагатинский одномандатный избирательный округ №201

Разворотнева Светлана Викторовна («Единая Россия») – 81664
Удальцова Анастасия Олеговна (КПРФ) – 57840
Демин Алексей Викторович («Новые люди») – 21758

Новомосковский одномандатный избирательный округ №202

Саблин Дмитрий Вадимович («Единая Россия») – 132835
Махницкий Данил Павлович («Новые люди») – 59781
Суханов Игорь Владимирович (Российская Платформа) – 34962

Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ №203

Нифантьев Евгений Олегович («Единая Россия») – 92484
Петров Виталий Владимирович (КПРФ) – 46579
Казенков Олег Юрьевич («Справедливая Россия - За Правду») – 17817

Перовский одномандатный избирательный округ №204

Буцкая Татьяна Викторовна («Единая Россия») – 101785
Курганский Сергей Борисович (КПРФ) – 53315
Доможирова Ксения Валерьевна («Справедливая Россия - За Правду») – 15951

Преображенский одномандатный избирательный округ №205

Вассерман Анатолий Александрович (самовыдвиженец) – 75281
Обухов Сергей Павлович (КПРФ) – 54062
Попова Алена Владимировна («Яблоко») – 15482

Тушинский одномандатный избирательный округ №206

Мажуга Александр Георгиевич (самовыдвиженец) – 79335
Гребенник Андрей Вадимович (КПРФ) – 56581
Иванова Мария Михайловна («Новые люди») – 20873

Ховринский одномандатный избирательный округ №207

Белых Ирина Викторовна («Единая Россия») – 92008
Ульянченко Иван Викторович (КПРФ) – 52656
Павлинов Аркадий Борисович («Справедливая Россия - За Правду») – 18249

Центральный одномандатный избирательный округ №208

Леонов Олег Юрьевич (самовыдвиженец) – 57505
Митрохин Сергей Сергеевич («Яблоко) – 47815
Останина Нина Александровна (КПРФ) – 22146

Черемушкинский одномандатный избирательный округ №209

Румянцев Александр Григорьевич («Единая Россия») – 81458
Николаев Игорь Алексеевич («Яблоко) – 46773
Волков Николай Юрьевич (КПРФ) – 32124

Чертановский одномандатный избирательный округ №210

Романенко Роман Юрьевич («Единая Россия») – 91161
Таранцов Михаил Александрович (КПРФ) – 56025
Начевский Михаил Владимирович («Новые люди») – 17198

Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

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Теги: 
выборы  выборы-2021  Госдума  выборы в Госдуму-2021  результаты выборов 

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