21 сентября. Mossovetinfo.ru - Опубликованы предварительные результаты выборов депутатов Госдумы по одномандатным округам Москвы.Баженов Тимофей Тимофеевич (самовыдвиженец) – 92522Рашкин Валерий Федорович (КПРФ) – 59086Федоров Георгий Владимирович («Справедливая Россия - За Правду») – 15025Попов Евгений Георгиевич («Единая Россия») – 80894Лобанов Михаил Сергеевич (КПРФ) – 72805Тарнавский Александр Георгиевич («Справедливая Россия - За Правду») – 13421Хованская Галина Петровна («Справедливая Россия - За Правду») – 68959Брюханова Анастасия Андреевна (самовыдвиженец) – 55764Звягинцев Петр Семенович (КПРФ) – 27586Толстой Петр Олегович («Единая Россия») – 115457Гуличева Елена Геннадьевна (КПРФ) – 49472Прохоренкова Мария Андреевна («Новые люди») – 12801Певцов Дмитрий Анатольевич (самовыдвиженец) – 84593Парфенов Денис Андреевич (КПРФ) – 58042Загребной Юрий Леонтьевич («Справедливая Россия - За Правду») - 17911Разворотнева Светлана Викторовна («Единая Россия») – 81664Удальцова Анастасия Олеговна (КПРФ) – 57840Демин Алексей Викторович («Новые люди») – 21758Саблин Дмитрий Вадимович («Единая Россия») – 132835Махницкий Данил Павлович («Новые люди») – 59781Суханов Игорь Владимирович (Российская Платформа) – 34962Нифантьев Евгений Олегович («Единая Россия») – 92484Петров Виталий Владимирович (КПРФ) – 46579Казенков Олег Юрьевич («Справедливая Россия - За Правду») – 17817Буцкая Татьяна Викторовна («Единая Россия») – 101785Курганский Сергей Борисович (КПРФ) – 53315Доможирова Ксения Валерьевна («Справедливая Россия - За Правду») – 15951Вассерман Анатолий Александрович (самовыдвиженец) – 75281Обухов Сергей Павлович (КПРФ) – 54062Попова Алена Владимировна («Яблоко») – 15482Мажуга Александр Георгиевич (самовыдвиженец) – 79335Гребенник Андрей Вадимович (КПРФ) – 56581Иванова Мария Михайловна («Новые люди») – 20873Белых Ирина Викторовна («Единая Россия») – 92008Ульянченко Иван Викторович (КПРФ) – 52656Павлинов Аркадий Борисович («Справедливая Россия - За Правду») – 18249Леонов Олег Юрьевич (самовыдвиженец) – 57505Митрохин Сергей Сергеевич («Яблоко) – 47815Останина Нина Александровна (КПРФ) – 22146Румянцев Александр Григорьевич («Единая Россия») – 81458Николаев Игорь Алексеевич («Яблоко) – 46773Волков Николай Юрьевич (КПРФ) – 32124Романенко Роман Юрьевич («Единая Россия») – 91161Таранцов Михаил Александрович (КПРФ) – 56025Начевский Михаил Владимирович («Новые люди») – 17198