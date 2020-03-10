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Город (Москва и область)     10.03.2020 10:39

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса

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Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  рекомендации 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Московское управление Роспотребнадзора на своем официальном сайте опубликовало рекомендации по профилактике коронавируса.

Москвичам рекомендуется воздерживаться от поездок в общественном транспорте в часы пик, а также от посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий и других общественных мест.

Также рекомендуется использовать медицинскую маску в общественных местах, избегать контактов и пребывания в одном помещении с лицами, имеющими признаки заражения ОРВИ, дезинфицировать используемые гаджеты и оргтехнику, пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены, тщательно мыть руки после контактов с посторонними и просто после возвращения с улицы, по возможности ограничить объятия и рукопожатия.

При подозрении на наличие коронавируса рекомендуется оставаться дома, минимизировать контакты со здоровыми людьми, при кашле и чихании пользоваться одноразовыми салфетками, использовать одноразовые предметы гигиены и пластиковую посуду, обеспечить влажную уборку помещений и проветривание.


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Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  рекомендации 

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