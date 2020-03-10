10 марта. Mossovetinfo.ru – Московское управление Роспотребнадзора на своем официальном сайте опубликовало рекомендации по профилактике коронавируса.
Москвичам рекомендуется воздерживаться от поездок в общественном транспорте в часы пик, а также от посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий и других общественных мест.
Также рекомендуется использовать медицинскую маску в общественных местах, избегать контактов и пребывания в одном помещении с лицами, имеющими признаки заражения ОРВИ, дезинфицировать используемые гаджеты и оргтехнику, пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены, тщательно мыть руки после контактов с посторонними и просто после возвращения с улицы, по возможности ограничить объятия и рукопожатия.
При подозрении на наличие коронавируса рекомендуется оставаться дома, минимизировать контакты со здоровыми людьми, при кашле и чихании пользоваться одноразовыми салфетками, использовать одноразовые предметы гигиены и пластиковую посуду, обеспечить влажную уборку помещений и проветривание.
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