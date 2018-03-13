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Город (Москва и область)     13.03.2018 09:19

Роспотребнадзор Подмосковья предупредил о фальсифицированной черной икре

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Теги:  икра  фальсификат  отравление 

13 марта, Mossovetinfo.ru -  Обнаруженная в Московской области в продаже в качестве консервов «Икра палтуса «Кольская» чёрная», якобы произведённая на Мурманском рыбокомбинате, является фальсификатом и при употреблении может быть опасной и вызвать пищевое отравление. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Московской области.

Согласно информации Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, консервы «Икра палтуса «Кольская» чёрная» ООО «Мурманский рыбокомбинат» и ОАО «Мурманский рыбокомбинат» (183001, г.Мурманск, Рыбный порт) - не вырабатывается.

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Теги: 
икра  фальсификат  отравление 

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