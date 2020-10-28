28 октября. Mossovetinfo.ru – Ситуацию с коронавирусом в Москве удалось стабилизировать, заявила на заседании Мосгордумы глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
По словам Андреевой, сейчас в Москве прирост заболеваемости коронавирусом гораздо ниже, чем в начале октября и даже в середине сентября. Андреева отметила, что оправдались введенные ранее в городе ограничительные меры.
С 19 октября в Москве введена обязательная регистрация посетителей и сотрудников баров и ночных заведений города. Ранее, 16 октября, в Москве был усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. С 5 октября работодателей Москвы обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников - в первую очередь лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
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