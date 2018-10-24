24 октября. Mossovetinfo.ru – Московское управление Роспотребнадзора провело проверку 251 точки по продаже шаурмы в Москве и во всех выявило нарушения, сообщается на официальном сайте ведомства.
Среди выявленных нарушений: отсутствие условия для мытья и обработки мяса и овощей, нет условий для соблюдения персоналом личной гигиены и обработки инвентаря, персонал работает без спецодежды одноразовых перчаток, нарушены условия хранения продуктов и срок их годности, нарушены условия товарного соседства. Кроме того, часть работников не имела санитарных книжек и не проходила обязательную вакцинацию.
Среди проверенных образов шаурмы в 54% случаев были выявлены небезопасные бактерии. Кроме того, бактерии группы кишечной палочки (в частности золотистый стафилокок) были обнаружены в смывах с инвентаря на точках продажи и в смывах с рук поваров.
Всего было составлено около 300 протоколов об административных нарушениях, работа 112 точек была приостановлена на сроки от 30 до 90 суток. В общей сложности было выписано штрафов на сумму около 6 миллионов рублей. Было уничтожено 1,6 тонны готовой шаурмы. Кроме того, в настоящее время по итогам проверки в судах на рассмотрении находится еще 93 дела.
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