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Город (Москва и область)     24.10.2018 11:38

Роспотребнадзор выявил нарушения во всех точках продажи шаурмы в Москве

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Теги:  Роспотребнадзор  проверка 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Московское управление Роспотребнадзора провело проверку 251 точки по продаже шаурмы в Москве и во всех выявило нарушения, сообщается на официальном сайте ведомства.

Среди выявленных нарушений: отсутствие условия для мытья и обработки мяса и овощей, нет условий для соблюдения персоналом личной гигиены и обработки инвентаря, персонал работает без спецодежды одноразовых перчаток, нарушены условия хранения продуктов и срок их годности, нарушены условия товарного соседства. Кроме того, часть работников не имела санитарных книжек и не проходила обязательную вакцинацию.

Среди проверенных образов шаурмы в 54% случаев были выявлены небезопасные бактерии. Кроме того, бактерии группы кишечной палочки (в частности золотистый стафилокок) были обнаружены в смывах с инвентаря на точках продажи и в смывах с рук поваров.

Всего было составлено около 300 протоколов об административных нарушениях, работа 112 точек была приостановлена на сроки от 30 до 90 суток. В общей сложности было выписано штрафов на сумму около 6 миллионов рублей. Было уничтожено 1,6 тонны готовой шаурмы. Кроме того, в настоящее время по итогам проверки в судах на рассмотрении находится еще 93 дела.


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Теги: 
Роспотребнадзор  проверка 

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