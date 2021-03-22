Росреестр Москвы предупредил о рассылке мошенниками писем от его имени

22 марта. Mossovetinfo.ru — Московское управление Росреестра предупредило о рассылке жителям Москвы мошеннических писем от имени управления.



В письма владельцам жилой недвижимости в Москве сообщают о необходимости оформить свои квартиры в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).



В управлении Росреестра напомнили, что подобное оформление производится во время проведения сделок с недвижимостью, или бесплатно, по желанию правообладателя жилья.



Никакой информации об услугах, оказываемых Росреестром, или о необходимости некоей обязательной регистрации, управление Росреестра адресно не рассылает.