Другие материалы
-
Город (Москва и область)
29.08.2025, 09:37
Рост ОРВИ ожидается в Москве с началом учебного года
29 августа — Mossovetinfo.ru — Заболеваемость ОРВИ и гриппом вырастет в Москве с 1 сентября в связи с возвращением де...
-
Город (Москва и область)
25.08.2025, 09:51
На предстоящей неделе дневные температуры, а Москве будут колебаться в пределах 14–17 градусов
25 августа — Mossovetinfo.ru — На предстоящей неделе, до выходных накануне 1 сентября, в связи с воздействием североа...
-
Город (Москва и область)
24.08.2025, 09:36
До плюс 21 ожидаются в столичном регионе 24 августа
24 августа — Mossovetinfo.ru — В воскресенье, 24 августа, в Москве и Подмосковье погода облачная с прояснениями, небол...