Город (Москва и область)     29.08.2025 09:37

Рост ОРВИ ожидается в Москве с началом учебного года

Теги:  ОРВИ  1 сентября  заболеваемость  рост  Ракова  Москва  заммэра  Роспотребнадзор  профилактика 

29 августа — Mossovetinfo.ru — Заболеваемость ОРВИ и гриппом вырастет в Москве с 1 сентября в связи с возвращением детей в организованные группы. Город готов к таком росту, сообщила ТАСС заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Пока ситуация нормальная, но, конечно, надо понимать, что с 1 сентября в связи с тем, что дети возвращаются в организованные группы, конечно, заболеваемость пойдет вверх. Но так бывает каждый год, и мы вполне к этому готовы», - сообщила Ракова.

По словам заммэра , в настоящее время в Москве наблюдается заболеваемость значительно ниже эпидемиологического порога. Ракова отметила, что специалисты будут наблюдать за всей линейкой обычных вирусов, в том числе коронавирусом, который на сегодняшний день «превращается в обыкновенную сезонную простуду».

Заммэра напомнила о необходимости прививок и подчеркнула, что период вакцинации начнется в ближайшее время.

В преддверии нового эпидемического сезона ОРВИ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) советует соблюдать ряд мер профилактики, чтобы защитить свое здоровье. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.

«Часто мойте руки с мылом. Гигиена рук является важной мерой профилактики распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. Мытье рук с мылом эффективно удаляет вирусы. Если у вас нет возможности помыть руки, используйте антисептики. После посещения общественных мест или поездок в транспорте обязательно мойте не только руки, но и лицо. Также не забывайте постоянно дезинфицировать поверхности, такие как столы, дверные ручки и гаджеты, чтобы избавиться от вирусов», – говорится в сообщении.

