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Город (Москва и область)     09.06.2019 11:13

Ряд улиц в центре Москвы перекроют 12 июня

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Теги:  перекрытие движения  День России 

9 июня. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в центре Москвы будет перекрыт 12 июня в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

С 12:00 и до окончания мероприятий для проезда транспорта будут закрыты Москворецкая улица, площадь Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост, а также улицы Ильинка и Варварка.

С 21:15 и до окончания мероприятия будут перекрыты Кремлевская набережная, и Москворецкая набережная до Китайгородского проезда.


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Карта места

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Теги: 
перекрытие движения  День России 

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