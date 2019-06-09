9 июня. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в центре Москвы будет перекрыт 12 июня в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



С 12:00 и до окончания мероприятий для проезда транспорта будут закрыты Москворецкая улица, площадь Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост, а также улицы Ильинка и Варварка.



С 21:15 и до окончания мероприятия будут перекрыты Кремлевская набережная, и Москворецкая набережная до Китайгородского проезда.