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Город (Москва и область)     21.08.2018 16:59

Рыбу из московских водоемов есть нельзя - Кульбачевский

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Теги:  Антон Кульбачевский  рыба 

21 августа. Mossovetinfo.ru – Рыбу из московских водоемов есть нельзя. Об этом заявил глава департамента природопользования столицы Антон Кульбачевский.

«Нельзя обманывать рыбаков и говорить, что у нас появится пруд, в котором можно поймать рыбу для употребления в пищу», - сказал Кульбачевский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы не зарыбляем пруды для добычи рыбных ресурсов. Мы зарыбляем только с экологическими целями, для биологической очистки водоемов», - подчеркнул глава департамента.

Он отметил, что шансы обзавестись водоёмами со съедобной рыбой есть у ТиНАО. В настоящее время проводятся «большое трехлетнее исследование», чтобы понять какие водоёмы готовы для зарыбления.

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Теги: 
Антон Кульбачевский  рыба 

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