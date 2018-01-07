С 10 января на тюбинговой горке ВДНХ в часть дней устроят бесплатное катание

7 января. /Mossovetinfo.ru/. Бесплатное катание на тюбинговой горке ВДНХ намерены устроить московские власти с 10 января в часть рабочих дней (со вторника по пятницу) в дневное время с 11:00 до 16:00. Об этом сообщил мэр Москвы в своем микроблоге.



«После праздников, с 10 января, устроим бесплатные катания с 11:00 до 16:00 со вторника по пятницу. Приходите!», - сообщил С.Собянин



Мэр также отметил, что «тюбинговая горка на #ВДНХ бьет все рекорды посещаемости. Знаю, что многие не попадают туда из-за большого количества желающих (больше 5 тысяч человек в день)».