11 декабря. Mossovetinfo.ru - Несколько станций метро на трех линиях временно закроют с 12 декабря для подготовки к открытию новых станций Большой кольцевой линии.



С 12 по 22 декабря в связи с подготовкой к открытию станций «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская» будет ограничено движение по участкам Солнцевской и Большой кольцевой линии.



В указанный период станции «Хорошевская» и «Шелепиха» БКЛ и Солнцевской линии будут закрыты. На участке от станции «ЦСКА» до станции «Савеловская» поезда будут ходить с увеличенными интервалами, а на участке «ЦСКА» - «Деловой центр» движения поездов не будет.



На Солнцевской линии в указанный период поезда от станции «Рассказовка» после станции «Парк Победы» будут ходить только до станции «Деловой центр», которая станет временной конечной.



С 12 по 14 декабря в связи с работами по подготовке к открытию станции БКЛ «Электрозаводская», будет закрыто движение по участку Некрасовской линии от станции «Нижегородская» до станции «Лефортово».



Для пассажиров в районах закрытых станций будут запущены компенсационные автобусы. Для их проезда в районах закрытых станций будет изменена схема движения.