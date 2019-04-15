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Город (Москва и область)     15.04.2019 09:49

С 15 апреля Музеи Москвы можно посетить бесплатно каждую третью неделю месяца

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Теги:  музеи  бесплатное посещение 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовала первая «Московская музейная неделя», в рамках которой с 15 по 21 апреля ряд московских музеев можно будет посетить бесплатно.

В рамках акции в течение недели каждый день для бесплатного посещения будет открыто несколько музеев Москвы. Всего к акции присоединились около 40 столичных музеев.

В разные дни для бесплатного посещения будут открыты разные музеи. Расписание бесплатных посещений музеев, а также список выставок, проходящих в этих музеях, можно узнать на портале mos.ru.


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Теги: 
музеи  бесплатное посещение 

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