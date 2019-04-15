15 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовала первая «Московская музейная неделя», в рамках которой с 15 по 21 апреля ряд московских музеев можно будет посетить бесплатно.
В рамках акции в течение недели каждый день для бесплатного посещения будет открыто несколько музеев Москвы. Всего к акции присоединились около 40 столичных музеев.
В разные дни для бесплатного посещения будут открыты разные музеи. Расписание бесплатных посещений музеев, а также список выставок, проходящих в этих музеях, можно узнать на портале mos.ru.
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