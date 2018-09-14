14 сентября. Mossoverinfo.ru – Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) осуществляющая пригородные железнодорожные перевозки в Москве и Московской области, с 15 сентября запускает сервис продажи билетов на электрички через мобильное приложение, сообщается на официальном сайте ЦППК.



Оплатить билет в приложении можно будет банковской картой или через Apple Pay. Электронный билет необходимо будет активировать с помощью специального турникета, который будет отмечен специальной наклейкой.



До конца 2018 года будут продаваться только разовые проездные билеты на электрички, а с 2019 года через мобильное приложение начнут продавать также абонементы и билеты на поезда повышенной комфортности с указанием мест.



В тестовом режиме продажа электронных билетов начнется только для поездов Павелецкого направления. В октябре появится возможность купить билеты на электрички Ярославского направления, а до конца года – для всех остальных направлений пригородных электричек московского региона.