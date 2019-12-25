25 декабря. Mossovetinfo.ru – С 1 января 2020 года в Москве вырастет стоимость эвакуации и хранения неправильно припаркованных автомобилей, сообщается на официальном сайте ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».



Стоимость эвакуации автомобилей категории А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил вырастет с 3200 до 3400 рублей, автомобилей категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил – с 5200 до 5400 рублей, категории В с мощностью двигателя более 250 лошадиных сил (за исключением грузовиков) – с 7400 до 7600 рублей. Эвакуация грузовых и негабаритных автомобилей подорожает с 49 200 до 50 600 рублей.



Стоимость хранения на штрафстоянке для мотоциклов вырастет с 1 января с 520 до 540 рублей, автомобилей категорий B и D (с разрешенной массой до 3,5 тонн) – с 1000 до 1050 рублей, категории D с разрешенной массой выше 3,5 тонн, а также автомобилей категорий C и E, а также негабаритных автомобилей – с 2200 до 2300 рублей.



При этом, если водитель оплатит эвакуацию и хранение своего автомобиля до того, как приедет его забирать со штраф-стоянки, ему будет сделана скидка в 25%. Кроме того, льготные тарифы на оплату штрафа будут действовать для тех водителей, которые оплатят штраф в течение 60 дней после получения машины со штрафстоянки.



В ГКУ «АМПП» отметили, что несмотря на повышение стоимости эвакуации и хранения неправильно припаркованных автомобилей, тарифы все равно остаются в среднем на 40% ниже, чем затраты города на эвакуацию и хранение.

