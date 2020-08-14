14 августа. Mossovetinfo.ru – Четыре новые выделенные полосы начнут работать в Москве с 20 августа, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



Новые выделенные полосы появятся на следующих участках:



- на Калужском шоссе от деревни Городище до деревни Юрово

- на Большой Дорогомиловской улице от Бородинской улицы до Смоленской улицы в сторону области

- на Самотечной улице от Делегатской улицы до Садового кольца

- на площади Киевского вокзала.



Выделенная полоса на Калужском шоссе будет действовать только в будни, остальные будут работать во все дни. Ожидается, что новые выделенные полосы позволят сделать быстрее поездки 47 маршрутов общественного транспорта.