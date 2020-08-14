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Город (Москва и область)     14.08.2020 16:11

С 20 августа в Москве появятся еще четыре выделенные полосы

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Теги:  выделенные полосы  дороги  транспорт 

14 августа. Mossovetinfo.ru – Четыре новые выделенные полосы начнут работать в Москве с 20 августа, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

Новые выделенные полосы появятся на следующих участках:

- на Калужском шоссе от деревни Городище до деревни Юрово
- на Большой Дорогомиловской улице от Бородинской улицы до Смоленской улицы в сторону области
- на Самотечной улице от Делегатской улицы до Садового кольца
- на площади Киевского вокзала.

Выделенная полоса на Калужском шоссе будет действовать только в будни, остальные будут работать во все дни. Ожидается, что новые выделенные полосы позволят сделать быстрее поездки 47 маршрутов общественного транспорта.


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Карта места

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Теги: 
выделенные полосы  дороги  транспорт 

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