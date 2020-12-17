17 декабря. Mossovetinfo.ru - С понедельника, 21 декабря, записаться на вакцинацию от коронавируса смогут новые категории граждан, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра пункта вакцинации в городской поликлинике №68.



Записаться на вакцинацию смогут работники промышленных предприятий Москвы, транспортного комплекса столицы и сотрудники СМИ.



Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря. Кабинеты вакцинации организованы на базе 70 городских поликлиник. Первоначально записаться на вакцинацию могли врачи и учителя, а также сотрудники социальных служб.



С 14 декабря возможность записаться на вакцинацию была открыта для работников сферы торговли и услуг, а также сотрудников МФЦ и работников культуры.