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Город (Москва и область)     17.12.2020 11:29

С 21 декабря записаться на вакцинацию в Москве смогут работники СМИ, промышленности и транспорта

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Теги:  коронавирус  вакцинация  Сергей Собянин 

17 декабря. Mossovetinfo.ru - С понедельника, 21 декабря, записаться на вакцинацию от коронавируса смогут новые категории граждан, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра пункта вакцинации в городской поликлинике №68.

Записаться на вакцинацию смогут работники промышленных предприятий Москвы, транспортного комплекса столицы и сотрудники СМИ.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря. Кабинеты вакцинации организованы на базе 70 городских поликлиник. Первоначально записаться на вакцинацию могли врачи и учителя, а также сотрудники социальных служб.

С 14 декабря возможность записаться на вакцинацию была открыта для работников сферы торговли и услуг, а также сотрудников МФЦ и работников культуры.



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Теги: 
коронавирус  вакцинация  Сергей Собянин 

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