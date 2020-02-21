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Город (Москва и область)     21.02.2020 15:39

С 22 февраля станцию «Смоленская» синей ветки метро закроют до июня 2021 года

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Теги:  метро  станция Смоленская  закрытие 

21 февраля. Mossovetinfo.ru – В субботу, 22 февраля, станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии метро будет закрыта на полтора года до июня 2021 года для замены эскалаторов, сообщается на официальном сайте московского метрополитена.

Сообщается, что замена эскалаторов необходима, в связи с тем, что у действующих эскалаторных комплексов, установленных в 1953 году подходит к концу срок эксплуатации. Так как на станции «Смоленская» всего один выход, замена эскалаторов без закрытия станции невозможно.

Во время проведения работ поезда будут следовать мимо станции «Смоленская» без остановки. Для проезда в район временно закрытого участка пассажиры смогут воспользоваться станицей «Смоленская» Филевской линии.

Ранее сообщалось, что во время закрытия будут проведены реконструкция и реставрация вестибюля станции.


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Карта места

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Теги: 
метро  станция Смоленская  закрытие 

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