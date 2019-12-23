23 декабря. Mossovetinfo.ru – Движение в центре Москвы в преддверии новогодних праздников начнут перекрывать с 25 декабря, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.
Сообщается, что в период с 08:30 до 15:00 для движения транспорта закроют Большой Москворецкий мост, улицы Варварка и Ильинка, площадь Васильевский спуск, и участок Москворецкой улицы от въезда в подземную парковку парка «Зарядье» до Большого Москворецкого моста.
Ранее сообщалось, что в связи проведением мероприятий фестиваля «Путешествие в Рождество», в конце декабря – начале январе в центре Москвы изменится схема движения.
Подробно узнать, когда и какие улицы будут перекрывать в дни новогодних праздников, можно на портале транспортного комплекса Москвы.
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