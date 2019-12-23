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Город (Москва и область)     23.12.2019 14:22

С 25 декабря в центре Москвы начнется перекрытие улиц

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Теги:  перекрытие движения  Новый год 

23 декабря. Mossovetinfo.ru – Движение в центре Москвы в преддверии новогодних праздников начнут перекрывать с 25 декабря, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

Сообщается, что в период с 08:30 до 15:00 для движения транспорта закроют Большой Москворецкий мост, улицы Варварка и Ильинка, площадь Васильевский спуск, и участок Москворецкой улицы от въезда в подземную парковку парка «Зарядье» до Большого Москворецкого моста.

Ранее сообщалось, что в связи проведением мероприятий фестиваля «Путешествие в Рождество», в конце декабря – начале январе в центре Москвы изменится схема движения.

Подробно узнать, когда и какие улицы будут перекрывать в дни новогодних праздников, можно на портале транспортного комплекса Москвы.


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Карта места

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Теги: 
перекрытие движения  Новый год 

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