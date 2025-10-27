Другие материалы
-
Город (Москва и область)
31.10.2025, 11:03
С 2 по 4 ноября ЗНАЧИТЕЛЬНО изменится движение на D2
31 октября — Mossovetinfo.ru — С 2 по 4 ноября значительно изменится движение на D2: сквозные поездки по диаметру будут ...
-
Город (Москва и область)
30.10.2025, 09:20
Завершен важный этап строительства Рублево-Архангельской линии метро - Собянин
30 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проведены тоннельные работы для включения стан...
-
Город (Москва и область)
27.10.2025, 09:17
За 10 лет портал mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы - Собянин
27 октября — Mossovetinfo.ru — Портал mos.ru является ядром цифровой экосистемы Москвы, предоставляющей более 450 различ...