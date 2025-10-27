 
С 2 по 4 ноября ЗНАЧИТЕЛЬНО изменится движение на D2

31 октября — Mossovetinfo.ru — С 2 по 4 ноября значительно изменится движение на D2: сквозные поездки по диаметру будут ограничены, поезда проследуют с увеличенными интервалами и без остановок на некоторых станциях, - сообщил Дептранс столицы.

«В эти дни просим вас по возможности пользоваться метро или наземным транспортом и заранее сверяться с расписанием на сайте перевозчика. На станциях перед выходом на платформу, пожалуйста, уточняйте на табло путь отправления поезда, он может быть изменен», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что со 2-го по 4-ое ноября пройдут работы по модернизации инфраструктуры на станции Царицыно и капитальный ремонт пути на участке от Щукинской до Красного Балтийца. ОАО «РЖД» предстоит выполнить сложные мероприятия, которые невозможно провести без влияния на привычное расписание поездов.

