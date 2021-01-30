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Город (Москва и область)     30.01.2021 22:18

С 8.00 31 января поезда метро не будут останавливаться на семи станциях центра Москвы

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Теги:  Москва  метро  московское метро  31 января  станции  «Александровский сад»  «Охотный ряд»  «Театральная»  «Площадь Революции»  «Кузнецкий мост»  «Лубянка»  «Китай-город»  закроют 

30 января. Mossovetinfo.ru - С 8 часов утра 31 января, в воскресенье, поезда московского метро не будут останавливаться на семи станциях в центральной части города. Об этом сообщает Дептранс.

Ранее ИА МОССОВЕТ со ссылкой на московскую полицию сообщало, что станции метро «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город» закроют на вход и выход с 8.00 31 января. Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.

Как следствие, - будет невозможна пересадка на указанных станциях и пересадку надо планировать через кольцевую линию, либо на иных станциях, кроме указанных семи.

Также, в связи с закрытием станции «Александровский сад» Филевской линии метро в воскресенье по требованию полиции, станция «Арбатская» временно будет конечной, - сообщил Дептранс.

Также 31 января изменятся маршруты наземного транспорта в центре Москвы.

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Карта места

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Теги: 
Москва  метро  московское метро  31 января  станции  «Александровский сад»  «Охотный ряд»  «Театральная»  «Площадь Революции»  «Кузнецкий мост»  «Лубянка»  «Китай-город»  закроют 

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