С 9 по 10 июля на ВДНХ пройдет фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов»

5 июля. Mossovetinfo.ru – Фестиваль гостеприимства «Дружба народов» пройдет на ВДНХ 9−10 июля, сообщается на официальном сайте горадминистрации.



Программа объединит шесть тематических направлений: “Культуру народов”, “Совет народов”, “Ремесла народов”, “Кухню народов”, “Детей народов” и “Праздники народов”. Кроме того, специально к фестивалю ВДНХ подготовила квест “Место встречи: Москва — ВДНХ”. В рамках фестиваля пройдут концерты и шоу, спектакли, мастер-классы, игры, ремесленные и гастрономические ярмарки.