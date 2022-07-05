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Город (Москва и область)     05.07.2022 09:01

С 9 по 10 июля на ВДНХ пройдет фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов»

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Теги:  ВДНХ  фестиваль  дружба народов 

5 июля. Mossovetinfo.ru – Фестиваль гостеприимства «Дружба народов» пройдет на ВДНХ 9−10 июля, сообщается на официальном сайте горадминистрации.

Программа объединит шесть тематических направлений: “Культуру народов”, “Совет народов”, “Ремесла народов”, “Кухню народов”, “Детей народов” и “Праздники народов”. Кроме того, специально к фестивалю ВДНХ подготовила квест “Место встречи: Москва — ВДНХ”. В рамках фестиваля пройдут концерты и шоу, спектакли, мастер-классы, игры, ремесленные и гастрономические ярмарки.

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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  фестиваль  дружба народов 

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