С Днем российской науки поздравил москвичей председатель МГД Шапошников

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - С Днем российской науки поздравил 8 февраля москвичей председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-центре Мосгордумы.



Крупнейший научно-образовательный центр страны вносят значительный вклад в развитие отечественной и мировой науки, отметил Шапошников.



«Москва – крупнейший научно-образовательный центр страны с богатым интеллектуальным, научным и кадровым потенциалом. В столице сосредоточены лучшие высшие учебные заведения, научные институты и объединения. Здесь трудятся талантливые и целеустремленные исследователи, которые вносят значительный вклад в развитие отечественной и мировой науки», - говорится в поздравлении.



«Мы гордимся нашими учёными, которые успешно реализуют инновационные проекты и создают уникальные технологии, дают импульс дальнейшему росту российской экономики и способствуют повышению качества жизни миллионов людей», - отметил председатель Мосгордумы.



Шапошников выразил столичным ученым благодарность «за созидательный труд и служению науке» и пожелал «крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов и ярких научных побед!».