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Город (Москва и область)     08.02.2018 15:26

С Днем российской науки поздравил москвичей председатель МГД Шапошников

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Теги:  Москва  наука  Мосгордума. МГД  Шапошников. поздравление 

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - С Днем российской науки поздравил 8 февраля москвичей председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-центре Мосгордумы. 

Крупнейший научно-образовательный центр страны вносят значительный вклад в развитие отечественной и мировой науки, отметил Шапошников. 

«Москва – крупнейший научно-образовательный центр страны с богатым интеллектуальным, научным и кадровым потенциалом. В столице сосредоточены лучшие высшие учебные заведения, научные институты и объединения. Здесь трудятся талантливые и целеустремленные исследователи, которые вносят значительный вклад в развитие отечественной и мировой науки», - говорится в поздравлении.

«Мы гордимся нашими учёными, которые успешно реализуют инновационные проекты и создают уникальные технологии, дают импульс дальнейшему росту российской экономики и способствуют повышению качества жизни миллионов людей», - отметил председатель Мосгордумы.

Шапошников выразил столичным ученым благодарность «за созидательный труд и служению науке» и пожелал «крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов и ярких научных побед!».

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Теги: 
Москва  наука  Мосгордума. МГД  Шапошников. поздравление 

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