10 октября. Mossovetinfo.ru – С начала года в Москве на спецстоянки было перемещено более 1300 автомобилей без номеров или с подложными номерами, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.



Автомобили без номеров могут представлять опасность для окружающих, поэтому по регламенту Антитеррористической комиссии Москвы с 29 апреля 2017 года их перемещают на спецстоянки для последующей проверки.



В ходе проверок было установлено, что часть выявленных автомобилей без номеров находилась в розыске.



В ГКУ «АМПП» сообщили, что регулярно получают от граждан жалобы на брошенные без номеров машины. Кроме того, на такие автомобили обращают внимание патрули МАДИ и ГИБДД, особено если машины обнаружены в местах массового скопления людей. В таких случаях решение об эвакуации автомобиля на спецстоянку принимается незамедлительно.



Всего за период действия регламента Антитеррористической комиссии Москвы на спецстоянки было перемещено 5900 автомобилей без номеров или с поддельными номерами.