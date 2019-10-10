10 октября. Mossovetinfo.ru – С начала года в Москве на спецстоянки было перемещено более 1300 автомобилей без номеров или с подложными номерами, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.
Автомобили без номеров могут представлять опасность для окружающих, поэтому по регламенту Антитеррористической комиссии Москвы с 29 апреля 2017 года их перемещают на спецстоянки для последующей проверки.
В ходе проверок было установлено, что часть выявленных автомобилей без номеров находилась в розыске.
В ГКУ «АМПП» сообщили, что регулярно получают от граждан жалобы на брошенные без номеров машины. Кроме того, на такие автомобили обращают внимание патрули МАДИ и ГИБДД, особено если машины обнаружены в местах массового скопления людей. В таких случаях решение об эвакуации автомобиля на спецстоянку принимается незамедлительно.
Всего за период действия регламента Антитеррористической комиссии Москвы на спецстоянки было перемещено 5900 автомобилей без номеров или с поддельными номерами.
09:50 В России ПФР прогнозирует в 2020 году размер страховой пенсии в 16,4 тысячи рублей
09:37 Город (Москва и область) С начала года на спецстоянки в Москве перемещено более 1300 автомобилей без номеров
08:57 Общество В «Активном гражданине» началось голосование по Большой кольцевой линии метро
08:44 Город (Москва и область) Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве в 2019 году
08:33 Город (Москва и область) 342 идеи москвичей планируется реализовать по итогам краудсорсинг-проекта «Электронный дом»
07:25 Общество Какие отделы ЗАГС можно зарегистрировать брак в праздники
07:14 Город (Москва и область) За месяц прививку от гриппа в Москве сделали более полутора миллионов человек.
20:27 Город (Москва и область) Четыре новые выделенные полосы заработают в Москве 7 октября
12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок
12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий