4 октября. Mossovetinfo.ru – С начала года в Московском метро отремонтировали 45 эскалаторов на 28 станциях, сообщает портал mos.ru.
В ходе ремонта были заменены направляющие наклонов, тяговые цепи и ступени эскалаторов, на некоторых станциях заменили редукторы головных валов, обеспечивающие плавное движение эскалаторов. Кроме того, были проверены тормоза и электродвигатели подъемников.
До конца года планируется провести ремонт еще 22 двух эскалаторов на 14 станциях. Таким образом, в течение года в метро будут отремонтированы 67 эскалаторов.
Срок службы современных эскалаторов составляет 50-60 лет. Для безопасности пассажиров, текущий ремонт эскалаторов необходимо проводить один раз в 5-7 лет, а капитальный ремонт – один раз в 10-15 лет.
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