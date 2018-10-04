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Город (Москва и область)     04.10.2018 08:23

С начала года в московском метро отремонтировали 45 эскалаторов

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Теги:  метро  метрополитен 

4 октября. Mossovetinfo.ru – С начала года в Московском метро отремонтировали 45 эскалаторов на 28 станциях, сообщает портал mos.ru.

В ходе ремонта были заменены направляющие наклонов, тяговые цепи и ступени эскалаторов, на некоторых станциях заменили редукторы головных валов, обеспечивающие плавное движение эскалаторов. Кроме того, были проверены тормоза и электродвигатели подъемников.

До конца года планируется провести ремонт еще 22 двух эскалаторов на 14 станциях. Таким образом, в течение года в метро будут отремонтированы 67 эскалаторов.

Срок службы современных эскалаторов составляет 50-60 лет. Для безопасности пассажиров, текущий ремонт эскалаторов необходимо проводить один раз в 5-7 лет, а капитальный ремонт – один раз в 10-15 лет.


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Теги: 
метро  метрополитен 

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