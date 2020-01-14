14 января. Mossovetinfo.ru – С момента старта программы реновации жилья под заселение в рамках программы передано 49 домов, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.



Хуснуллин сообщил что в конце декабря под заселение в рамках программы реновации было передано еще два дома на улице Борисовские пруды и на Дмитровском шоссе.



Всего с начала реализации программы построено 52 дома. В процессе переселения находятся 22,3 тысячи жителей, из них более 13 тысяч человек уже получили новые квартиры.