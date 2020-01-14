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Город (Москва и область)     14.01.2020 16:03

С начала программы реновации под заселение переданы 49 домов

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  переселения  программа реновации 

14 января. Mossovetinfo.ru – С момента старта программы реновации жилья под заселение в рамках программы передано 49 домов, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Хуснуллин сообщил что в конце декабря под заселение в рамках программы реновации было передано еще два дома на улице Борисовские пруды и на Дмитровском шоссе.

Всего с начала реализации программы построено 52 дома. В процессе переселения находятся 22,3 тысячи жителей, из них более 13 тысяч человек уже получили новые квартиры.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  переселения  программа реновации 

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